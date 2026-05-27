本稿で紹介している個別銘柄：山口フィナンシャルグループ（8418）、七十七銀行（8341）、百十四銀行（8386）史上最高値を更新したかと思えば、米国によるベネズエラ攻撃やイラン情勢の悪化を背景に急落を見せるーー2026年上半期の日本株市場は、まさに「激動」という言葉がふさわしい展開となった。投資家が疑心暗鬼になる中で迎える下半期、私たちはどのように資産を守り、育てていけばよいのだろうか。今回はペリカン氏