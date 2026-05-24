女優の倉科カナ（３８）が２４日、東京競馬場で行われた「第８７回オークス」の表彰式でプレゼンターを務め、レース終了後にパドックでトークショーを行った。ブラウンの透け感のあるシフォンドレスで登場。背中が大胆に開いたデザインで、観客から歓声が漏れた。たくさん買ってしまったという馬券を見せて笑顔。惜しくも的中とはならなかったというが、「すごく楽しかったですし、感動しました！レースが始まってからの躍動感