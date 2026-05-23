来年春に閉校する臼杵市の小学校できょう最後の運動会が行われ、青空の下子どもたちが様々な競技に取り組みました。 臼杵市立川登小学校は来年春に他の2つの小学校と統合し、80年の歴史に幕を下ろします。きょうは最後の運動会が行われ2年生から6年生までの全校児童14人がリレーや綱引きなど様々な競技に臨みました。運動会には地域の人たち150人も参加し青空の下グランドには歓声が響き渡りました。 川登小学校では秋に子