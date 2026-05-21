近畿の向こう1週間は曇りや雨の日が多く、「梅雨のはしり」となるでしょう。低気圧や前線の位置によっては大雨となる可能性があります。25日(月)は、いったん晴れて気温が上がり、最高気温が30℃以上の真夏日になる所もある見込みです。ムシムシとした暑さとなるため、熱中症対策をより一層心がけてお過ごしください。今日21日の近畿前線通過に伴い雨脚強まる今日21日昼頃の近畿は雲が広がり、雨が降っている所が多くなっていま