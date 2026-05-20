AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026は19日(日本時間20日)、準決勝を行い、決勝のカードがU-17日本代表対U-17中国代表に決まった。日本は準決勝でU-17ウズベキスタン代表と対戦。前半28分にPKで先制点を許したが、後半45+7分にDFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)が同点ゴールを決め、PK戦に持ち込んだ。PK戦ではGK大下幸誠(鹿島ユース)が相手1人目と2人目を連続セーブ。1-1(PK3-2)で勝ち、2023年大会以来、2大会ぶりの決