元V6で歌手の三宅健（46）が19日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。お笑いタレント・やす子（26）との“関係”について語った。今回は前週に引き続き、質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを行った。MCのあのちゃんからの「仲の良い芸能人は？」という質問に、三宅は「芸能の人