JR東海は、東京ディズニーシーの25周年を記念し、6月19日から特別な塗装を施した新幹線の特別編成を運行すると発表しました。JR東海によりますと、6月19日から2027年3月ごろまでの期間限定で、東京ディズニーシーの25周年を記念し特別塗装された新幹線が運行されます。特別塗装されるのは1編成だけで、「Sparkling DreamsShinkansen」と題し25周年のテーマカラーである「ジュビリーブル