SANTAWORLDVIEWが、Bonberoをフィーチャリングに迎えた新曲「Go Outside!」を配信リリースした。 本作は、2023年に発表されたEP『XEONWORLDVIEW』以来となる、プロデューサーXanseiとの再タッグによって制作された楽曲。軽快で抜けの良いビートに、両者の個性が際立つフロウが絡み合い、楽曲全体を通して開放感あふれるムードを演出している。 リリックでは、「もっと外へ出かけよう」というシンプルながらも前向きなメッセージを