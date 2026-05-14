開催：2026.5.14 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 4 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が14日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。 アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。 1回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリ