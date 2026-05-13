◇パ・リーグ西武2ー1ソフトバンク（2026年5月13日みずほペイペイD）西武は13日、敵地みずほペイペイドームでソフトバンクと対戦し、カード連勝。4カード連続のカード勝ち越しで6連勝を飾り、貯金を今季最多の「5」に伸ばした。打線は0―1とビハインドで迎えた3回、安打と四球で1死一、三塁のチャンスをつくると、カナリオの打席で相手投手・藤原の暴投の間に走者が還り同点。そのカナリオにも安打が出ると、西川が勝ち