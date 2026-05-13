高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を本日配信リリースした。本楽曲は、5月11日からスタートした「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」のオリジナルタイアップ楽曲として制作された。タイトルである「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められ、頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい、そんなメッセージをまっすぐに届ける楽曲になっているとのこと。そんな「