五十嵐亮太さんと始球式について語った山本キャスター5月28日、私は神宮球場で始球式に立ちます。そんな大きな夢が叶うきっかけをくれたのが、同日に47歳のお誕生日を迎える五十嵐亮太さんです。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリーあらためての紹介になりますが、五十嵐さんは150キロを超える速球を武器に1999年に頭角を現し、ヤクルトの「右」のセットアッパーとして活躍。同じ時期に「左」のリリーフ投手として活躍し