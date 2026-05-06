「ボクシング・１０回戦」（６日、後楽園ホール）フェザー級１０回戦が行われ、東洋太平洋同級王者の中野幹士（３０）＝帝拳＝が、ＩＢＦ世界フェザー級５位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝に４回５８秒ＴＫＯで完勝した。昨年１１月にプロ初黒星を喫してから約半年ぶりの再起戦でいきなり世界ランカーの強敵を撃破し、戦績は１５勝（１４ＫＯ）１敗。あふれる涙を押さえながら「勝てて良かった。試合前はずっと怖か