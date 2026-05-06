B′z、日テレ系サッカーテーマソングに決定 「FIFA ワールドカップ」に向けて書き下ろし「選手たちに大きな拍手を」
B'zが、サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』の日本テレビ系サッカーテーマソングを担当することが6日、発表された。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
同楽曲は、同局系サッカー中継などで使用するために書き下ろした渾身作となる。史上最大規模で開催される夢舞台で輝き、勇気と希望を見せてくれる選手たちを彩るサウンドが日本中を熱狂の渦に巻き込む。
今大会は、カナダ、アメリカ、メキシコの北中米3ヶ国で開催される。同局は2018年ロシア大会以来、2大会ぶりに地上波放送を行う。今大会の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。森保ジャパンの目指す「最高の景色」、“夢”のFIFAワールドカップ優勝への挑戦、世界中のスーパースターたちも渇望する“夢”のワールドカップトロフィー、すべてをかけて挑む夢舞台の瞬間ひとつひとつの魅力を最大限伝える。
史上最大規模で開催される夢舞台で輝き、勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘をB'zが今大会のために書き下ろした渾身の楽曲が強力にバックアップ。勝敗を超えた人間ドラマが繰り広げられる今大会を、唯一無二のサウンドが熱く盛り上げる
同局では、日本の決勝トーナメント進出のカギとなるグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合を含む、15試合を全国生中継する。
【コメント全文】
■B'z 松本孝弘・稲葉浩志
勝つことが第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
同楽曲は、同局系サッカー中継などで使用するために書き下ろした渾身作となる。史上最大規模で開催される夢舞台で輝き、勇気と希望を見せてくれる選手たちを彩るサウンドが日本中を熱狂の渦に巻き込む。
今大会は、カナダ、アメリカ、メキシコの北中米3ヶ国で開催される。同局は2018年ロシア大会以来、2大会ぶりに地上波放送を行う。今大会の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。森保ジャパンの目指す「最高の景色」、“夢”のFIFAワールドカップ優勝への挑戦、世界中のスーパースターたちも渇望する“夢”のワールドカップトロフィー、すべてをかけて挑む夢舞台の瞬間ひとつひとつの魅力を最大限伝える。
同局では、日本の決勝トーナメント進出のカギとなるグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合を含む、15試合を全国生中継する。
【コメント全文】
■B'z 松本孝弘・稲葉浩志
勝つことが第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります。