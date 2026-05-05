2026年4月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第4位はX上で千代田区長と中華料理店の店主のやりとりが話題になった騒動の記事だ。 【画像】スロープ問題で大炎上した中華料理店店主と千代田区長の投稿と秋葉原のいたるところで確認できた“指導”の対象となりそうなスロープ 2026年4月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、ガソリン補助