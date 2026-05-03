「ぬるいのにすごい温泉があるらしい」「え？体に泡が付きすぎでは…？」そんな声が聞こえてくる温泉があった--大分県長湯温泉にある、その名も“ラムネ温泉”を擁する「ラムネ温泉館」だ。湯につかった瞬間、肌を覆うように細かな泡がびっしりと付着する。それはもはや“炭酸泉のイメージ”を軽く超えており、ほかではなかなか味わえない入浴感である。ぬるいのにパワフル！そして、びっしりと泡が付く個性派温泉。本記事では、こ