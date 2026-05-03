「まさかお前が…！」 恐怖の「覆面パトカー」すぐ見分ける方法あった！2026年もいよいよ4月末を迎え、待ちに待ったゴールデンウィークがスタートしました。今年の大型連休も、帰省やレジャーのためにマイカーで高速道路を利用し、遠方へドライブに出かける方が数多くいるでしょう。【画像】「ええぇぇ！！」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！（49枚）長距離の移動では渋滞のストレスもさることながら、流れがスムー