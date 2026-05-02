ロッテ−西武の試合前に、カカロニがファーストピッチに登板した。▼ 投球したカカロニ栗谷さんコメント「あわやデッドボールという感じで投げてしまって、球速が早すぎたんで避けれるかどうか不安でしたが、ちゃんと避けていただいて良かったです」▼ カカロニすがやさんコメント「（栗谷さんの投球を見て）初心者にしてはフォームがうるさいなっていうか、やりたいこと全部詰め込んだフォームだなって思いましたけどもね。本当