この記事は「最強ホットハッチ5台を徹底比較｜フォード・フォーカス RS編」の続きです。最終回として、ホットハッチの現状についても総括！【画像】「この25年で最も重要なホットハッチ」と評されるルノースポール・メガーヌR26.R（写真4点）ルノースポール・メガーヌR26.Rトラックデイという現象が注目を集めるようになったのは、新世紀のはじめ頃だった。ニュルブルクリンクのラップタイムが馬力自慢に取って代わり、8分切りを追