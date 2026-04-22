DNAの採取など科学捜査の技術を後進に伝えようと、県警はこのほど、2026年度の指定捜査員を選抜し、4月22日に指定式が行われました。指定捜査員は科学捜査の知識や技術を後進に伝えるため、2026年度、科捜研や鑑識などから警察官や警察職員6人が選ばれました。22日の指定式では、全員に指定書が交付され、船本佳輝刑事部長が訓示しました。（県警・船本佳輝 刑事部長）「県警のすべての捜査員に教育されることを心から祈念している