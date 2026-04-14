2026年4月13日、中国のポータルサイト・捜狐に「ガンバレ！中村くん！！」の作者への誹謗（ひぼう）中傷を受け、欧米のネットユーザーを非難する記事が掲載された。記事は、「現代において、ネット上の誹謗中傷は一般的な問題となり、多くの人がその被害を受けている。最近では『ガンバレ！中村くん！！』の作者・春泥氏が欧米のネットユーザーから激しい攻撃を受け、長年運営してきたX（旧ツイッター）のアカウントを削除した。春