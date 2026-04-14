14日朝、周南市久米で60代女性が、サルにズボンを引っ張られました。現場付近では今月に入ってサルによる接触事案が相次いでいて、今月に入りこれで4件目です。周南警察署によりますと14日午前6時44分ごろ、周南市久米の住宅の敷地内で、60代女性が草取りをしていたところ、後ろからサルにズボンをひっぱられたということです。女性にケガはありませんでした。現場は、周南公立大学の南東約500mの地点で、現場から北西方向に立ち去