本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でレンジャーズに2-5で敗れた。大谷翔平投手が5号となる先頭打者弾を放つもその後はチャンスをものにできず。3回にキム・ヘソン内野手のとった行動に指揮官が苦言を呈した。1-2で追いかける3回無死一塁の場面。キム・ヘソンはカウント2-2からの5球目がストライクと判定されると、ABSチャレンジを要求。判定は覆らなかった。ドジャースはすでにABSチ