「コロンビア（Columbia）」が、スニーカーの動きやすさとサンダルの軽やかさを融合したアウトドアスニーカーサンダル「スライブ リバイブ シャンダル（THRIVE REVIVE SHANDAL ）」を発売した。コロンビア直営店、公式オンラインストア、および一部取扱店舗で用意している。【画像をもっと見る】新作のスライブ リバイブ シャンダルには、コロンビア独自のクッショニング「テックライトプラッシュ」を使用した波打つようなフォ