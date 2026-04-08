熊本県消防学校で、8日入校式が行われ、新人消防士が新たな門出を迎えました。新人たちを待ち受けていたのは「伝統の儀式」でした。熊本地震の犠牲者に向けて黙とうをささげる若者たち。消防学校に入校した88人の新人消防士です。入校式では、ひとりひとり名前を呼ばれると力強く返事をしていました。■熊本市消防局･朝倉陸大さん「県民の信頼に応えられる消防隊員になることをここに誓います。」 実はこの爽やかな新人たち、