6日昼過ぎ、熊本市の平成中央公園では、桜が舞い散る中、夏日に迫る暖かさでした。 日中は気温が上がり、人吉市で24.0度。熊本市内でも23.5度など、4月下旬から5月上旬並みでした。ただ7日未明からは再び雨が降る予想です。8日の朝は冷え込み、山間部では最低気温が氷点下となる所もある見込みです。寒暖差に注意しましょう。