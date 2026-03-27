ロハスは今季限りの引退を決めている(C)Getty Imagesドジャースは現地3月26日に本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2と勝利。先発の山本由伸は一発を浴びながらも6回5安打2失点と試合を作り、ドジャースにおいて日本人選手初の2年連続開幕戦勝利を飾った。【動画】大谷翔平がチームメイトに送った贈り物…開幕戦前に粋な計らい新打線も機能した。2点を追う5回は先頭のマックス・マンシーの右翼線へのヒット