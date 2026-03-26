副収入トップ10の合計も大谷の影響で新記録を樹立ドジャース・大谷翔平投手の規格外の収入が話題となっている。米経済誌「フォーブス」が24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表し、大谷が新記録となる推定1億2700万ドル（約201億5000万円）を稼ぐと伝えた。桁違いの金額、特に本業の年俸よりもはるかに多いスポンサー収入に対し、米ファンからは驚愕する声が次々と上がっている。同誌によると、大谷の収