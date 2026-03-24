25日は前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で雨が降る見込みです。九州や中国・四国では一日を通して雨となり、近畿から関東にかけても午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。一方、北日本は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。最高気温は西日本で平年並みか低く、東日本や北日本では平年を大幅に上回る所もある見込みです。24日は西日本から東日本の多くの地点でソメイヨシノが開花し