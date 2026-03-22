就職や転勤、進学などで春に引っ越しをする人は多いと思います。新生活を始める際、つい「あれもこれも」と買ってしまったり、引っ越しの出費が予想以上にかさんだりしてしまいがちです。【要注意】「新生活、とりあえず購入」はNG！これが実は後悔しがちな製品ワースト3ですその場合、見た目は普通でも、急な出費に対応できる現金が手元にない「隠れ貧乏」の状態となってしまいます。新生活を賢く始めるための節約のポイ