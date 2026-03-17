人気スイーツブランド八天堂から、ファミリーマート限定の新作が登場。冷やして楽しむ新感覚のメロンパンは、まるでスイーツのような贅沢な味わいが魅力です。これまでシリーズで好評を集めてきた“くりーむメロンパン”に、今回はカスタードプリン風のフレーバーが仲間入り♡甘さとほろ苦さが絶妙に重なり合う一品に注目です。 プリン風の贅沢フレーバー