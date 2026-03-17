八天堂の新作がファミリーマート限定で♡とろけるメロンパン新発売

人気スイーツブランド八天堂から、ファミリーマート限定の新作が登場。冷やして楽しむ新感覚のメロンパンは、まるでスイーツのような贅沢な味わいが魅力です。これまでシリーズで好評を集めてきた“くりーむメロンパン”に、今回はカスタードプリン風のフレーバーが仲間入り♡甘さとほろ苦さが絶妙に重なり合う一品に注目です。

プリン風の贅沢フレーバー

八天堂 冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風



価格：298円（税込）

卵のコクとバニラが香るカスタードクリームに、ほろ苦いカラメルフィリングを合わせたプリン風の味わい。ひと口食べると、まるで本物のカスタードプリンのようなリッチな風味が広がります。

甘さだけでなく奥行きのある味わいが楽しめるのが魅力です。

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“サクッ・ふわっ・とろっ”の食感

外側はグレーズ（砂糖衣）とザラメをまとったサクッとしたクッキー生地。中はしっとりとしたパン生地と、とろけるクリームの3層構造になっています。

ひと口ごとに「サクッ」「ふわっ」「とろっ」と変化する食感が楽しく、スイーツ好きにはたまらない仕上がりです。

ファミマ限定で手軽に楽しめる

販売は全国のファミリーマート（約16,400店）で、2026年3月17日（火）よりスタート。手軽に購入できるワンハンドスイーツとして、忙しい日常のご褒美にもぴったりです♪

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はございません。

ご褒美スイーツにぴったり♡

ひんやりとした口どけと濃厚な味わいが楽しめる、八天堂の新作メロンパン。手軽に買えるのに満足感たっぷりで、ちょっとしたご褒美時間にもぴったりです♡

仕事帰りやおうち時間のお供に、ぜひチェックしてみてください。