ユニクロUの最新作「ルメールで買うと10万円どころじゃない」「1990円という破格」買わないと損する“5つの絶品アイテム”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第564回をよろしくお願いします。
◆ユニクロU最新作の買っておくべきアイテム5選
いよいよ発表されました。ユニクロU最新作。毎年毎回このシリーズが楽しみで楽しみで……。
今回は型数少ないながらもツボを押さえた秀作揃い。中でも買っておくべき5つのアイテムを紹介します。
◆今のアウタートレンドは…
・ショートブルゾン 7990円
1万円を切る価格でトレンド最前線なアウターを作ってくれている！ さすがユニクロU！ そこにシビれるあこがれるゥ！
今のアウタートレンドはショート丈の襟付き。スポーツで言えばスイングトップ、ミリタリーで言えばCWU、この品のいい少しレトロ感のあるショートブルゾンが人気です。
加えてバックスタイルはギャザーを入れた丸みのあるライン。ジャケット背中のようにストンと落ちるのではなく、レトロなギャザーのあるデザインが今大人気。
◆徹底的にトレンドを追従したアウターが1万円未満
さらにさらに色は深めのピンクとパープルの中間くらい。
これはメンズ今年の最重要トレンドカラーの一つです。その上、素材は今年の旬である落ち感・トロみ感のあるレーヨン混。
徹底的にトレンドを追従したアウターが1万円未満。今まで「春はステンカラーなどのロングコート」だった人も気軽に挑戦できるアイテム。これ間違いなくマストバイです。
◆ボタンがないスキッパータイプが人気
・スキッパーポロセーター 3990円
さらにこちらもトレンド追従。毎年メンズでは人気のポロシャツですが、今回はボタンがないスキッパータイプが人気。
カットソーもVネックなどがじわじわ広がりを見せてきており「肌見せ」の流れがメンズにも到来しています。
◆3990円でこれが買えるのは本当にすごい
ところがこのスキッパーデザイン、薄手のカットソーでやっちゃうとどうにもヘニャっと首元がたるみ安っぽいことこの上ない。そこで今回ユニクロUはニット素材でしっかり襟元をシャープな印象に仕上げています。
ニットなら厚手で安っぽい雰囲気にならずヘニャッとくたびれることもない。色味も今年らしいピンクパープルからベーシックなベージュカラーなどまで。
3990円でこれが買えるのは本当にすごい。だってニットですよこれ。光沢もあって着心地もよく、安すぎるよ……。
◆真夏に必須のアイテム
・ドライEXTシャツ 1990円
昨年から継続の品番であるドライEX。真夏に必須のアイテムです。
ユニクロ既存のドライEXは史上最高の快適さ。まるで裸の如く着心地軽く通気性に富んでおり文句なし。
しかしながら、ドライEXはもともとスポーツ用途で提案されているため、どうしてもテカテカした合繊感が目立っていて普段着としては手に取りにくいものでした。
◆スポーツウェア級の快適さ
ユニクロUが展開しているドライEXは表面を起毛しており合繊感を消したナチュラルな風合い。これによりスポーツウェアのような着心地の軽さを持ちながら普段着として使えるスタイリッシュな印象を獲得。
マジでこれ以上に涼しい素材ってなかなかないのでおすすめ。素材感はお世辞にも高級感がある、とはなかなか言えませんが……それでも普段着として十分使えるレベルの見た目でスポーツウェア級の快適さ。
1990円という破格も相まって超おすすめです。残念なことはカラバリの少なさ。昨年思ったより売れなかったのか……？
◆ルメールのデニム買う人減っちゃうか心配
・ワイドテーパードジーンズ 4990円
