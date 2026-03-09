AKB48の元研究生、長谷川新奈（はせがわ・にいな、24）が9日までにXを更新。何者かから嫌がらせ行為を受け、警察に相談していることを明かした。長谷川は「これまでXを鍵アカウントにしたり、ファンルームで『こういう方がいたら通報してほしい』とお願いしたことがあったと思います。それは、実際に怖い思いをする出来事があったからです。そして、その状況は今も続いています」と切り出し、「これまではSNS上での出来事が中心で