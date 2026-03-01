【双子座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?双子座（5/21-6/21）「自分って？」「最近何が好きだっけ？」振り返るタイミングキャリアを重ね、役割が増えるほどに覚える、どこか窮屈な息苦しさ。今月は、そんな周囲からの評価や期待という外側の鎧を一度脱ぎ捨て、「このままでいいのか」と現在地を冷徹に問い直すタイミング。注目度が高まり、仕事や対人関係が加速していく時だ