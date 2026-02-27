PEACH JOHNの売上No.1ブラシリーズ※「ナイスバディブラ」に、春らしい新色サクラとミモザが登場しました。さらにラメ刺しゅうレースが華やかな新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」もラインナップに仲間入り。季節のムードを感じるカラーとフェミニンなデザインで、毎日のランジェリー選びが楽しくなる春の新作コレクションです♡※PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31