PEACH JOHN春の新作登場♡ナイスバディブラ新色＆華やかレース

PEACH JOHNの売上No.1ブラシリーズ※「ナイスバディブラ」に、春らしい新色サクラとミモザが登場しました。さらにラメ刺しゅうレースが華やかな新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」もラインナップに仲間入り。季節のムードを感じるカラーとフェミニンなデザインで、毎日のランジェリー選びが楽しくなる春の新作コレクションです♡※PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

春色ナイスバディブラ新色登場

透け感のある編み柄とサテン調素材のコントラストが美しいストレッチラッセルレースを使用した「ナイスバディブラ」に、新色ミモザとサクラが加わりました。

ミモザはホワイトベースにイエローの濃淡とグリーンを重ねた水彩画調の花柄、サクラはライトピンクベースに濃いピンクの桜を描いた優しい印象のデザインです。

バストとウエストの厚み比率1.5：1の“ヴィーナスバランス”を叶える設計で、サイズに応じて厚みを変えたカップが自然なボリュームをプラス。ぷるんとした美しいバストラインを演出します。

ナイスバディブラは価格3,900円。サイズはA～Gカップ、UB65・70・75・80（AカップとUB60は通販限定、UB80はC・D・Eカップのみ）です。カラーはミモザ・サクラを含む全10色展開。

ナイスバディショーツは価格1,800円、サイズS・M・L。ナイスバディソングは価格1,800円、サイズS/M・M/L。ナイスバディサニタリーは価格2,100円、サイズS・M・Lで一部カラーのみ展開しています。

華やかなブライトフラワー新作

ラメ糸入り刺しゅうレースが印象的な「ナイスバディブラブライトフラワー」は、曲線的なフラワー柄とチュール使いがフェミニンなシリーズ。

カップサイドに重ねたチュールが軽やかなアクセントとなり、カップ面積を引き締めて華奢に見せる効果も期待できます。

ナイスバディブラブライトフラワーは価格3,900円。サイズはA～Gカップ、UB65・70・75・80（Aカップ通販限定）で、カラーはグリーン・ブラック・ブルーの全3色です。

ナイスバディショーツブライトフラワーは価格1,800円でサイズS・M・L、ナイスバディソングブライトフラワーは価格1,800円でサイズS/M・M/L。

ブライトフラワースリップは価格3,900円でサイズS・M・L展開です。

春ランジェリーで気分をアップ

春らしいカラーと華やかなレースがそろうPEACH JOHNのナイスバディブラシリーズは、デザイン性と機能性を兼ね備えた魅力的なラインナップ。

新しい季節に向けてランジェリーを更新すれば、毎日の装いもより楽しくなりそうです♪お気に入りのカラーを見つけて、春の気分を取り入れてみてください。