お気に入りのニットをしまう前に。来年も「おろしたてのような着心地・見た目」で着るために。お手入れするうえで浮かんでくる疑問や不明点を解決するべく、洗濯のプロやニットの専門家の方々にヒアリング。【お話を伺った方々】（Rinenna・平島利恵さん）「洗濯の正攻法を伝授する」を使命に、洗濯研究家として多数のメディアで活躍。（UTO・宇土寿和さん） カシミヤニットに関する数々の著書を出版。（レジュイール・古田陽