「もしそのままだと傷みます」プロが解説「ニットをダメにしない」正しいしまい方





お気に入りのニットをしまう前に。来年も「おろしたてのような着心地・見た目」で着るために。お手入れするうえで浮かんでくる疑問や不明点を解決するべく、洗濯のプロやニットの専門家の方々にヒアリング。





【お話を伺った方々】

（Rinenna・平島利恵さん）「洗濯の正攻法を伝授する」を使命に、洗濯研究家として多数のメディアで活躍。 （UTO・宇土寿和さん） カシミヤニットに関する数々の著書を出版。 （レジュイール・古田陽祐さん） クリーニング「レジュイール」を率いる衣類ケアのプロ。ファッション関係者からの信頼も厚い。







【大事なのは洗ったあと】

・脱水後は引っぱって形状回復

脱水後にそのまま干してしまうと形くずれの原因にもなるので、干す前に全方位にやさしく引っぱり、ニットの形を整えてください。乾いた後は形を直すのが難しいので、ぬれている間にやるのを忘れずに。（UTO・宇土さん）





・干すタイミングで一度ブラッシングを

一度乾いてしまうと毛並みを動かせないので、干すときにブラシをかけて、毛並みを整えるのがポイントです。そうすることで買ったばかりのような、ふわふわとした風合いに仕上げることができます。（レジュイール・古田さん）

【おすすめ】MY DRY 80 1,980円／MEDIK 自宅で洗うときのニット専用クリーナー。一般の洗濯用洗剤と比べて、繊維へのダメージを最小限におさえ、汚れもしっかり落とせる画期的なオシャレ着用洗剤。通常、ドライクリーニングが必要なウールニットも、自宅での洗濯が可能に。







【しみついたニオイは陰干しで飛ばすこと！】

においを除去するために使いがちな消臭スプレーも、使い方によってはシミになる恐れが。出先でついてしまった食べ物やタバコのにおいは、２〜３時間風通しのよい場所で陰干ししておけばOKです。（Rinenna・平島さん）

【おすすめ】ジャストフィットハンガー 3,300円／清水産業 スタイリスト小山田早織さんとMAWAのコラボハンガー。服をかける部分が従来のものよりスリムなため、一般的なハンガーでは肩の出てしまうニットの形くずれも防止。







【クリーニングに出した後はビニールをはずす】

クリーニングの際に使用する溶剤が付着している場合があるので、クリーニングから戻ったらビニールは直ちにはずすのが大切。つけっぱなしにしておくと、せっかくクリーニングでお手入れが済んだニットが傷んでしまう可能性があります。（レジュイール・古田さん）







（実は間違いだらけ？）

