春の訪れまであと少し。暖かくなる前に春服を揃えたいけれど、新たな一歩を踏み出す季節に向けて靴も新調していきたいですよね。快適な履き心地とデザイン性を兼ね備えたエコフレンドリーなシューズブランド「VIVAIA」では、オフの日だけでなく、通勤シーンにも活かせる春夏の新作シューズが登場しています。今回は、新商品お披露目会で出会った大人女子に特におすすめしたいシューズを紹介します。■現代女性が求める快適さを落と