「店長だけではなく、被告についても罰を受けてほしい。再就職できないくらい厳しい罰を望みます」──"立ちんぼ"を強要された元ガールズバー従業員の被害女性は、聴取にこう答えたという。2月10日、売春防止法違反で起訴された田野和彩被告（21）の初公判で明かされたのは、壮絶な管理売春の日々だった。【写真】裁判が終わった後の田野被告、逮捕時の茶髪セミロングから“おかっぱ”スタイルに変わっていた同容疑に問われてい