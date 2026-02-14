夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」が１４日、カンテレ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演し、人生で初めてクレジットカードを作れたことを明かした。かつみ（６２）は当初、出演予定はなく楽屋で待機していたが、さゆり（５６）の話題に頻繁にかつみが登場するので急きょ、出演することになった。コンビは多額の借金を長年抱えていることで知られ、ハイヒール・モモコが借金の返済は終わったのかを尋ねた。かつみ