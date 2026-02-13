北朝鮮の重要拠点、竜城（リョンソン）機械連合企業所の現代化事業を巡り、現場幹部らが数年間にわたり金正恩（キム・ジョンウン）総書記を組織的に欺いていた疑いが強まっている。韓国の衛星画像分析企業「SIアナリティクス」が11日に公開した最新のAI分析報告書により、衛星が捉えた実態と北朝鮮当局の発表に、組織的な隠蔽なしには説明がつかないほどの「空白」が判明した。北朝鮮は2021年から同工場の現代化を国家プロジェクト