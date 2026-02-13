ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでの日本のメダル獲得数が10個に到達しました。大会7日目となる12日には、フリースタイルスキー男子モーグルで堀島行真選手が2大会連続銅メダルを獲得。またスノーボード女子ハーフパイプでは小野光希選手が銅メダルを手にし、日本は2つの銅メダルを獲得しました。この日の2つのメダルで、日本は今大会ここまでのメダル獲得数が10個と2桁台に到達。金2個、銀2個、銅6個で合計10個となってい