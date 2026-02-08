◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード女子・パラレル大回転（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子のパラレル大回転の決勝トーナメント１回戦が行われ、金メダル候補の三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は、カナダのバック・カイリーに勝利して準々決勝進出を決めた。予選を３位で突破した三木は、同１４位のカイリーに０・２２秒の差をつけて勝利し、ベスト