ＥＸＩＬＥＭＡＫＩＤＡＩが４日付で自身のＳＮＳを更新。「防災士」の資格を取得したことを報告した。「初資格この度防災士になりました」と書き出し、「様々な災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と投稿。グレーのスーツ姿で「眞木大輔」と本名が書かれた認証状を手に、笑顔を浮かべる様子などを複数枚公開