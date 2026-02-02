〈「タワマンは縦に伸びた長屋です」乳幼児期にママ友グループに入り損ねると…湾岸エリアで起きている“残酷な二極化”とは〉から続く親たちがタワマン内のパーティールームや居酒屋で酒を酌み交わす間、子供たちを屋外で遊ばせる行為を「放牧」と呼ぶ親がいる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）中学受験専門塾の代表を務める矢野耕平氏が『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』（祥伝社新書）で明かすのは、高