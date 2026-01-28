あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、東京・豊洲市場の目利きと江戸前の技が楽しめる新キャンペーン「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を1月28日から期間限定で実施します。【写真】豪華！天然本鮪の中とろ、大とろ職人の技が“光る”煮詰めがけも！同キャンペーンでは、生本鮪（マグロ）を中心に天然や養殖、冷凍など、さまざまな鮪を取り扱う鮪専門の仲卸「米彦」が選別した「豊洲