NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、2月1日（日）放送予定の第５回「嘘から出た実(まこと)」の予告、場面写真が公開されました。第５回放送では、後に藤吉郎（池松壮亮）の盟友となる前田利家（大東駿介）が初登場。次回も小一郎（仲野太賀）の思考が冴え渡る回となりそうです。大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©️NHK第５回「嘘から出た実(まこと)」のあらすじ小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で