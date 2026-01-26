「豊臣兄弟！」盟友となる前田利家が初登場！次回2月1日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、2月1日（日）放送予定の第５回「嘘から出た実(まこと)」の予告、場面写真が公開されました。

第５回放送では、後に藤吉郎（池松壮亮）の盟友となる前田利家（大東駿介）が初登場。次回も小一郎（仲野太賀）の思考が冴え渡る回となりそうです。

第５回「嘘から出た実(まこと)」のあらすじ

小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎は、試合で藤吉郎のライバル・前田利家の鼻を明かすべく、一計を案じる。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより

そんなふたりに、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は、これまで誰の説得にも応じていないという。

果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？

大河ドラマ『豊臣兄弟！』相関図

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第５回「嘘から出た実(まこと)」は、2月1日（日）放送。

※前回放送の伏線と重要ポイント：

